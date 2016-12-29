Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil sürülerinin bizim nazarımızda farkı yoktur"

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörler mücadelenin her koşulda sürdürüleceğini dile getirdi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi.