Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in iddiası üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na "İspatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz" diye seslendi.

Güncellenme 22 Haziran 2017 22:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da çiftçilerle iftarda bir araya geldi.

'Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel'

Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Kimse bize devlet içinde devlet yutturmacası yapmasın. Yok Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş. Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel." ifadelerini kullandı.

'İspatlayamazsanız alçaksınız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, senin bu adamının (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in) yaptığı açıklamayı ispatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz. Eğer, bizim böyle bir malımız, böyle bir varlığımız olmuş olsaydı, Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi. Bu ülkede bu hizmetler yapılmışsa, Ahi Köyü'ne kadar bu asfaltlar gelebiliyorsa, bunlar o yolsuzluklarla gelmedi, o yolsuzluklar yapılmadığı için geldi." dedi.

Kaynak: AA