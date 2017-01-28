Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı May'ı ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İngiltere Başbakanı May'ı makamında kabul etti. May, daha sonra Başbakan Yıldırım ile görüşecek.

Güncellenme 28 Ocak 2017 14:07

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na saat 11.05'te inen May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May basına görüntü verdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK

İngiltere Başbakanı May'in ikinci adresi ise Çankaya Köşkü olacak.



İngiltere Başbakanı May, Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Son olarak Başbakan Binalı Yıldırım konuk Başbakan Theresa May onuruna Köşk'te akşam yemeği verecek.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra terörle mücadele, Kıbrıs müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.