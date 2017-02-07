Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü gören dostlarımızdandır"
Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ sorununu ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Konuşmasında, "Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır." diyen Erdoğan, "Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." ifadelerini kullandı.
AA