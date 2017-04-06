Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın savunduğunu iddia ettiği her şey yerle yeksan oldu"

Balıkesir'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yüzyıllardır savunduğunu iddia ettiği her şeyin yerle yeksan olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Avrupa öyle bir hale geldi ki bitti, tükendi ama bedelini çok ağır ödeyecek. Bu süreçte yüzyıllardır savunduklarını iddia ettikleri ne varsa hepsi yerle yeksan oldu. Şunu açık ve net söylüyorum. Bugün milyarlarca insanın gözünde Avrupa demokrasi, insan hakları ve özgürleri değil baskının, şiddetin, Nazizmin merkezidir bunu böyle biliniz. Irkçı partiler, Avrupalı liderleri, yönetimleri adeta parmaklarında oynatıyor. Avrupa'nın artık ne dünyaya ne de bize söyleyecek sözü kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, demokrasinin değil Nazizm'in merkezidir"

"Bugün milyarlarca insanın gözünde Avrupa, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin değil baskının, şiddetin, Nazizm'in merkezidir." diyen Erdoğan, "Avrupanın artık ne dünyaya ne de bize söyleyecek sözü kalmıştır. Karşımızda her bakımdan çürüyen bir kıta var." şeklinde konuştu.

"Senin hayatın yalan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, ben milletime çağrımı yaptım; sen de milletin bir ferdi olarak nasıl benim bütün halkım o meydanlara dolduysa, sen de madem ki Yeşilköy'e indin, niye oradan ayrıldın, niye oradaki vatandaşlarımla beraber olmadın? Hani sen diyordun ki bir darbe olursa ilk önce ben çıkarım tankın üzerine, ne oldu? Senin hayatın yalan." dedi.

"Ağızlarını her açtıklarında ne söylerler? 'Biz Atatürk'ün partisiyiz.' Şu anda sağ olsa gidecek yer ararsınız, çünkü layık değilsiniz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere saygısızlık yapıyorsunuz. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal? 'Cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum' diyor. Bunlar tam tersini söylüyor. 'Halkçıyız' diyorlar, milleti sürekli aşağılıyorlar, tehdit ediyorlar."

AA