Cumhurbaşkanı Erdoğan AGİT'e sert çıktı: "Külahımıza anlatın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan referandumuyla ilgili bir rapor hazırlamaya başlayan AGİT'e 'siyasi içerikli raporlarınızı ne görürüz, ne duyarız" diyerek sert çıktı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 11:09

Milliyet'te yer alan habere göre, AGİT’in 16 Nisan referandumuyla ilgili hazırladığı rapora tepki gösteren Erdoğan, “Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AGİT’in 16 Nisan referandumuyla ilgili hazırladığı rapora sert tepki göstererek, “Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın” dedi. Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ın da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki halkla buluşma toplantısında şunları söyledi:

MERAMIMIZI ANLATAMADIK

Buradan ‘evet’ de dese ‘hayır’ da dese demokratik bir olgunluk içinde sandık başına giderek tercihini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. ‘Evet’ diyenlere, geleceğimiz için kritik önemde gördüğüm ve her aşamasına öncülük ettiğim bu değişikliğe verdikleri destek sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Partisinin veya kurumunun tercihi ‘evet’ten yana olduğu halde, farklı oy kullanan vatandaşlarımız varsa onları da anlayışla karşılıyorum. Bu durum, sadece bizim meramımızı yeterince anlatamadığımızı, Anayasa değişikliğinin içeriğini ve önemini yeterince izah edemediğimizi gösterir. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir.

KÜLAHIMIZA ANLATIN

AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye’deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Bu ülke batının hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir.

SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE

Sizler Türkiye’nin bakanlarını Avrupa’ya sokmazken oralarda toplantı yaptırmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına boşuna girmeyin, netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde’ye. Niğdeli kardeşim size ne diyeceğini gayet iyi bilir. Seçimlere kadar geçecek sürede bunların hepsini hükümetimizle kurumlarımızla işbirliği ve uyum içinde kararlılıkla uygulayacağız.

TENCERE TAVACILAR ÇIKTI ORTAYA

16 Nisan’da ortaya çıkan sonuç milletimizi memnun, mutlu ederken hiç şüphesiz birilerini hüsrana uğrattı. gazete ilanları gördüm baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş onlar da ‘hayır’ı kutluyorlarmış. İşte bunlar Gezi’ci bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava. Biz siyasi parti çatısı altında bütün bu değişiklikleri yaparken buna karşı çıkanlara herşeye rağmen saygı duyduk. 7 kere mağlup oldular şimdi 8. kez gene mağlup oldular ama bakıyorsun aman yarabbi gene tencere tava.

‘Bir halk oylaması da AB için’

Bizim sadece terör örgütlerine karşı müsamahamız yoktur. PKK’sından FETÖ’süne DEAŞ’ına kadar ülkemize ve milletimize ihanet içinde olan tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan kimi Avrupa devletleri ülkemizdeki muhalefet partilerinden daha hararetli bir şekilde bu reforma karşı çıktılar. Şimdi aynı çevreler bizi AB üyelik görüşmelerimizi dondurmakla tehdit ediyorlar. Herşeyden önce bu tabi ki onların vereceği bir karar değil ama bizim için bu çok da önemli değil onu söyleyeyim. Yeter ki AB bu kararını versin ve bize tebliğ etsin yapsınlar. Evet geliyorum şimdi otururuz konuşuruz bir güven oylaması da onun için yaparız, yapar mıyız? Kararı verecek merci neresi millet, gideriz milletimize, millet ne karar veriyor bizde ona uyarız. Ya Türkiye’ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar.

FIRAT KALKANI SON DEĞİL İLK OPERASYON

Suriye’de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler. Türkiye ne pahasını olursa olsun sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye’yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil ilk operasyonumuzdur.

‘Demokrasi çoğulculuktur’

Başbakan Yıldırım da özetle şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanım, pazar günü gerçekleşen halk oylaması sürecinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığınız için, zatı devletlerinize ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasInda milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet, demokrasiye bir kez daha ‘devam’ demiş, doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermiştir. Referandum ‘zafer ve hezimet’ diye anlatılmamalıdır. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millettir. ‘Hayır’ diyen de ‘evet’ diyen de vatandaşlarımızdır, hepsinin kararı da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Bu referandum son derece sükunet içerisinde, olgun bir atmosfer içerisinde gerçekleşmiştir” dedi.

Müttefikimiz olmaz

Ülkemize yönelik eylemleri ve tehditleriyle sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini de yapmakta kararlıyız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu dört hassasiyete saygı duymayan hiç kimse dostumuz, müttefikimiz de değildir. Ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa yapacağız, hangi riskler alınması gerekiyorsa alacağız.

Sincik’e teşekkür

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yüzde 96.3 ‘evet’ oyu çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayarak ilçe halkına teşekkür etti. 12 Eylül 2010’deki referandumda yüzde 97.7 oran ile Türkiye’de en çok ‘evet’ oyu veren ilçe olan Sincik önceki günkü seçimde de Şanlıurfa Harran’dan sonra en yüksek evet veren ikinci ilçe oldu. Erdoğan, daha önceki ‘evet’ rekoru nedeniyle ziyaret ettiği Sincik’in Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u telefonla arayarak teşekkür etti. Belediye Başkanı Korkut, “Cumhurbaşkanımız, Sincik’in bu başarısını görerek yaptığımız telefon görüşmesinde bütün vatandaşlarımıza selam sevgilerini ve teşekkürlerini iletmiştir. Ak Parti kurulduğu günden beri Sincik halkı büyük bir teveccühle, her seçimde oyunu arttırarak bu partiye destek olmuştur” dedi.

Milliyet