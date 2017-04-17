Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin zaferidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016 referandum sonuçlarının 'Tüm Türkiye'nin zaferi' olduğunu ifade etti.

Güncellenme 17 Nisan 2017 10:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısını ilk defa bu mekanda yapıldığını belirten Erdoğan, bu mekanın bir basın toplantısına ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

"İradesine sahip çıkan milletimize şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önlerine çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık ve net olarak gördüklerini kaydetti.

"Tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz"

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasının milletin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz."

"Bu sonuçlar, yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır"

Verilen her oyun önemli olduğunu ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oyların ayrıca önemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

"Bugün, Türkiye 25 milyon 'evet' oyuyla kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca 'evet' için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu bölgedeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden beraberliğinden kardeşlikten yana kullandıkları için hassaten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

"Türkiye tarihinde ilk defa böylesine önemli bir değişime karar vermiştir"

Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini "evet" yönünde ortaya koyan herkese, kendisine gösterdikleri güven ve teveccüh için teşekkür eden Erdoğan, iradenin "evet" yönünde çıkmasının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından kendileri için ayrıca değerli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi; bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemlidir. Bu değişim elbette anayasa değişikliğiyle gerçekleşiyor ama 16 Nisan, bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Bu üç organ kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedefe yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir."

"Tüm Türkiye'nin zaferi"

Erdoğan, 16 Nisan'ın "evet" veya "hayır" diyen herkesin 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır. Bu süreç içinde özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini hep birlikte yaşadık ve onlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Şimdi nihai neticeler açıklandığında verdikleri bu mücadelenin ne kadar verimli, ne kadar bereketli olduğunu da gördük, görüyoruz.

Halk oylaması sürecinde yaşanan tartışmalar geride kaldı. Ama önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor."

"Geleceğine sahip çıkan vatandaşlarıma şükranlarımı bildiriyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmenin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın yanında, geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır. Bakınız, bugüne kadar 7, biliyorsunuz, halk oylaması bizim ülkemiz geçirmiştir. Bu 8. halk oylamasıydı. Bütün bu halk oylamalarını şöyle bir masaya yatırıp, ne getirmiştir ne götürmüştür diye baktığımızda bu halk oylamasının bu referandumun çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu, gerçekten Türkiye'nin geleceğine, istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin, ülkemizle ilişkilerini terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz."

Erdoğan sözlerini, "Bir kez daha halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine özellikle başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, memur olur siyasi partilerin temsilcileri olur çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokrasiye, iradesine, geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum. İlginiz ve iştirakiniz için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla." diyerek tamamladı.

"Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bir araya gelen vatandaşlara seslendi.

Bir, iyi, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduklarını belirten Erdoğan, "Adeta yedi düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, bölünmedi, parçalanmadı. Yurt içi, yurt dışı, işte sandıkları siz patlattınız." diye konuştu.

"Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz"

Vatandaşlarla beraber yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama bilesiniz ki, bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, işte şurada bir saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır, bu nasıl bir sevdadır? Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz."

"Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yüzde 50, yüzde 55, bazı yerlerde de yüzde 35'lerle seçim yaptığını, bugün yüzde 86 katılım ile seçim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Böyle bir katılım var mı? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'evet' aldı ve bazı televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasını sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ne kadar güzel değil mi? Her şey yerini buluyor. 'Sıra millette.' dedik. Millet de görevini yaptı mı? Millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Şimdi ben diyorum ki; AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle Güneydoğu'da HÜDAPAR'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bir halk oylaması da onun için yaparız"

Katılımcıların "İdam isteriz" talepleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Hiç endişe etmeyin, şimdi diyorum ki atmamız gereken adım, bugüne kadar hakikaten çok dik durdunuz. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Şu Borsa İstanbul'da şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu ama siz yılmadınız kararlı bir şekilde yürüdünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş hareketine imza attı ama dün Sarıyer Meydanı'nda ne dedim; 'Şu kalabalık bir işaret fişeğidir.' Anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin gereğini de halledeceğiz. Kardeşlerim ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahzunluğu içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz; ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"

"Bitmedi, az önce siz söylediniz şimdi beraber söyleyelim bakalım." diyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini vatandaşlarla birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara da sevgilerini iletti.

AA