Cübbeli Ahmet Hoca 'tbt'si büyük yankı uyandırdı
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyaya düşen çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Ani çıkışları ve gündem yaratan tavrıyla Türkiye genelinde üne kavuşan Ahmet Mahmut Ünlü'nün çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yaptığı satranç çıkışı ile tartışmaları alevlendiren Cübbeli Ahmet Hoca'nın çocukluk yıllarında çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün 1970 yılında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
47 yıl önce de cübbeli imiş
47 yıl evvel çekilmiş fotoğrafta Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyafeti dikkat çekiyor. Cübbeli'ye ait fotoğraf, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
(Habertürk)