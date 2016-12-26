Crytek’e Türkiye’den 500 Milyon Dolarlık Yatırmı

Son dönemlerde kapatılması ile gündeme gelen Crytek için Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 20:41

Dünya çapında pek çok farklı popüler oyunu ile tanınan fakat ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen Crytek 8 farklı ofisinden beşini kapatacağını resmen açıkladı. Oyun sektörü için bu çok önemli bir kayıp olsa da Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklama firma adına umut verdi.

Crytek gibi bir firmanın 200'den fazlada ülkede yaptığı satışlar ile birlikte kendini bu alanda kanıtladığını ve Türkiye olarak bu tip firmalara yatırım ve destek sağlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım yatırımın da müjdesini verdi.

Ekonomik Yardım Geliyor

Firmanın mevcut durumundan kurtulabilmesi ve yeniden etkin bir şekilde oyun sektöründe yer alabilmesi adına yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağı belirtilirken bu haber kısa süre içerisinde dünya genelinde ilgi gördü. Alman oyun firmasının bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye üzerinden faaliyetlerini gerçekleştirecek olması Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak ve aynı zamanda Türkiye'deki geliştiriciler için de önemli bir örnek olacak.

Cryte’in Türkiye’den destek alması aynı zamanda bu alanda yapılacak çalışmalar için de devlet desteğinin gelebileceğini gösteriyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar sonrasında gözler firma tarafından nasıl bir yanıt geleceğine çevrilirken şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat önümüzdeki dönemlerde konu ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşılarak firmanın görüşlerini aktarması bekleniyor.