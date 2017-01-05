Çorum ve Çankırı'da eğitime kar engeli

Çankırı'nın 9 ilçesi ve Çorum'un 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Güncellenme 05 Ocak 2017 22:03

Çankırı ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.

ÇORUM

Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

NTV