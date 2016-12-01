Correia'nın hedefi tarihe geçmek

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia hedefini açıkaldı: "Hedefim Beşiktaş'ın tarihine geçmek."

Güncellenme 01 Aralık 2016 15:29

Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, kulüp dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında Beşiktaş'ta kupalar kaldırmak istediğini vurgulayarak, "Çok kısa zamanda taraftarın sevgisini kazandığımı hissediyorum. Hedefim, Beşiktaş'ın tarihine geçmek ve bu muhteşem kulübün bir parçası olmak. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Hep birlikte kupalar kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu statta çok mutlu anlar geçiriyoruz. Amacımız sene sonunda başarıyı hak eden bu güzel insanlara kupa sevincini tekrar tattırabilmek. Tabi ki kazanacağımız başarılarda en büyük pay Beşiktaş taraftarına ait. Biz onlarla bir bütünüz ve şampiyonluk bu yüzden bizim olacak."

Tecrübeli futbolcu, Sevilla ve Barcelona da olumlu işler yaptığını hatırlatarak, "Bugün geriye dönüp baktığımda futbol açısından tatmin olmuş bir Adriano'yu görüyorum. Eğer fırsatım olsaydı ve futbola yeni başlayan genç Adriano ile konuşabilseydim ona kendisine daha fazla dikkat etmesini, sakatlıklardan kendini daha fazla korumasını söylerdim." değerlendirmesinde bulundu.

AA