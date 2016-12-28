Coolpad Cool1 Hindistan'da Tanıtıldı

Ağustos ayında, LeEco ve Coolpad güçleri birleştirmişti. Bu ortaklığın ilk ürünü olan Cool1 akıllı telefon nihayet duyuruldu.

Güncellenme 28 Aralık 2016 14:06

Coolpad Cool1 için yapılan tanıtımlarda iki farklı versiyonun sunulacağı belirtildi. RAM’leri ile birbirinden ayrılacak ürünlerde 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri mevcut. RAM farklı olsa da her iki cihazın da 32 GB'lık bir depolama alanı olacak.

5 Ocak’ta Satışa Çıkıyor

Coolpad Cool1 için satışlar 5 Ocak'ta başlayacak. Kişilerin telefon siparişinde tercih edebileceği renk seçenekleri ise gümüş veya altın.

Coolpad Cool1 Teknik Özellikleri Neler?

Cool1, 5.5 inçlik bir 1080p ekrana ve Snapdragon 652 işlemciye sahip. En büyük özelliği ise tek renkli ve renkli sensörü kullanan 13 MP çift arka kamerası. Cihaz gövdesinde metal bir tasarım tercih edilirken, bu sayede daha kaliteli bir gövde ile sunulacak. Cihazın arka bölümünde aynı zamanda parmak izi tarayıcısı da var. 4,060 mAh pil, 8 MP ön kamerası ve Android 6.0 Marshmallow cihazın diğer önemli özellikleri arasında.

Coolpad Cool1 için yapılan tanıtımlar ile birlikte sektörde oldukça dikkat çeken bir telefonu yer alacağı görülürken cihazın Hindistan dışı için satış planları şu anda paylaşılmadı. Bu açıdan telefon için önümüzdeki günlerde paylaşılacak yeni bilgiler ile birlikte bu konuda da bilgi alınması mümkün olacak.