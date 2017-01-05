Coolpad Conjr Etkileyici Kamera VE Yonga Setiyle Geliyor

Coolpad tarafından yapılan açıklamalarda oldukça farklı bulunan Coolpad Conjr modeli tanıtıldı. İşte yeni telefon modeli ile ilgili detaylar.

Güncellenme 05 Ocak 2017 20:40

Son dönemlerin etkin markaları arasında yer alan Coolpad, Conjr modeli ile piyasaya yeniden giriş yaptı. 2.5D cam ile şık bir metal gövdeden yapılan cihaz % 70.6 ekran-gövde oranı biraz düşük kalsa da tasarım açısından telefon sevildi. 720p çözünürlüklü 5 inç IPS LCD ekran ile gelen telefonda, çözünürlük de biraz düşük. Fakat özellikle hitap ettiği segmente ve etiket fiyatına bakıldığında telefon oldukça makul seviyede.

Coolpad Conjr Teknik Özellikleri Neler?

Telefonun en dikkat çeken özellikleri kamera. Ana kamera 13MP sensör ve OIS'ye sahipken selfie kamera 8MP. Her iki kamera da LED flaş ve f / 2,2 diyafram değerleri var. Ayrıca cihazın arka kamerasının yanında parmak izi okuyucusu var.

Bazı Özellikler Düşük Kaldı

Conjr sadece 1GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciye (Cortex-A53) sahip. Bu bakımdan telefon ile 1080p video kaydetmek mümkün değil. 3 GB RAM akıcı bir performans sunsa da telefondaki düşük özellikler telefon için en büyük handikaplardan bir tanesi.

Coolpad Conjr ile ilgili diğer önemli özelikler ise şöyle;

Cool UI 8.0 ara yüz

Android 6.0 Marshmallow

microSD desteği

16 GB dahili depolama alanı

2,500mAh batarya

9 saat konuşma süresi

Çift SIM kart desteği