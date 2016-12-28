Conde: "Ülkelerin öncelikli sorunu terör"

Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Conde, ülkelerin öncelikli sorunun terör olduğunu ifade ederek, 'Aşırıcılığın İslamla ilgisi yok' dedi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 13:58

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, "Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok. Günümüzde yaşananlarda ise Batılı ülkelerin payı büyük." dedi.

AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulunan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Türkiye'ye ilk defa geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini çok iyi karşıladığını söyledi. Daha sonra Çin’e aktarma yapmak durumunda kaldığında Erdoğan ile 4 saat sohbet etme fırsatı yakaladığını ve ikili ilişkileri nasıl güçlendirebileceklerini konuştuklarını belirten Conde, "Erdoğan Gine’yi en son ziyaret ettiğinden beri de aramızdaki ilişki güçlendi." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin öncelikli sorununun terörizmle mücadele olduğunun altını çizen Conde, Nijerya’da Boko Haram örgütü ve uzun bir sınır paylaştıkları Mali’de silahlı gruplarla mücadele edildiğini ve güvenliğin en önemli konulardan biri olduğunu belirtti. Conde, "Türkiye ile aramızda savunma anlaşması var ve bu yüzden Türkiye'ye savunma bakanımla geldim." dedi.

Terörizmin İslam’la hiçbir alakası olmadığını vurgulayan Conde, "İslam barış, bir arada yaşama ve hoşgörüyü benimseyen bir dindir. Aşırıcılığın İslam ile hiç bir ilgisi yok. Günümüzde yaşananlarda Batılı ülkelerin payı büyük." değerlendirmelerinde bulundu.

"Türkiye tehdit altındaysa biz de tehdit altında oluruz"

Türkiye'nin FetullahçıTerör Örgütü'ne (FETÖ) karşı verdiği mücadeleye de değinen Conde, Gine'deki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildiğini hatırlatarak, "FETÖ okullarının başka bir derneğe devredilmesini neden kabul ettiğimizi dünyaya anlatmaya çalışacağız. Hatta sık sık cumhurbaşkanını aradım mücadelesinde kendisini cesaretlendirmek için. Türkiye tehdit altındaysa biz de tehdit altında oluruz." ifadelerini kullandı.

Alpha Conde, Türkiye’yle dayanışma içinde olmak istediklerinin altını çizerek, "Hoşgörüyü temel alarak terörizme karşı mücadele edebilmek amacıyla Müslüman toplulukların arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi lazım." dedi.

"Türkiye ile birçok alanda birlikte çalışmak istiyoruz"

Türkiye ile Gine arasındaki yatırımlar ve ticari ilişkilerin sorulması üzerine Conde, Türkiye'nin büyük ve teknoloji alanında gelişmiş bir ülke olduğunu ve Gine'de özellikle inşaat sektöründe Türklerin faal olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye yaptığı bu son ziyarette, Türk ve Gineli iş adamlarının buluşmasına olanak sağlayacak bir iş forumu düzenlemeyi düşündüklerini ifade eden Conde, Türkiye ile Gine arasındaki ortaklık alanların çok geniş olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile birçok alanda birlikte çalışmak istediklerini belirten Conde, bunlardan birinin altyapı ve inşaat sektörü olduğunu söyledi.

Birlikte çalışılmasını istedikleri bir diğer sektörün de enerji olduğunu vurgulayan Conde, "Yenilenebilir enerji üretiminin koordinasyonunu yürütmek amacıyla Afrika Birliği tarafından görevlendirildim. Bir milyara yakın nüfusa sahip Afrika’da 700 milyon kişi, ülkelerimizin kalkınmasını sağlayacak ve çocuklarımızın Akdeniz'de boğulmasını engelleyecek enerji kaynağına muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

Madencilik sektöründe de Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerinin altını çizen Conde, "Mineral kaynaklarımız zengin. Türk yatırımcıların da boksit, demir, petrol ve altın gibi hammaddelerimize erişebilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Conde, altın ve pırlanta sektöründe de halihazırda Türkiye ile aktif bir iş birliklerinin olduğunu hatırlattı.

"Türkiye’nin kıtada daha iyi tanınması için elimden geleni yapacağım"

Türk halkına nasıl bir mesaj iletmek istediğinin sorulması üzerine Conde, "Türk halkına Gine halkının her zaman yanlarında olduğunu iletmek isterim. Ayrıca en az 3 darbeye sahne olan Türkiye’de çok şey başardığı için Erdoğan’a hayranlığımı dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye’nin gelişimini yakından takip ettiklerini belirten Conde, Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesi, bağımsızlığının ve egemenliğinin güçlenmesi için yaptığı değişimleri gördüklerini söyledi.

Conde, "Yakında Afrika Birliği’nin başkanlığını üstleneceğim ve Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesi ve Türkiye’nin kıtada daha iyi tanınması için elimden geleni yapacağım." dedi.

AA