Çölyak aşısı geliştirilebilir

Fareler üzerinde yapılan araştırma, genetik bir hastalık olarak bilinen çölyak hastalığının, viral bir enfeksiyona bağlı olarak gelişebileceğini ortaya koydu.

Güncellenme 08 Nisan 2017 21:48

Şimdiye kadar genetik bir hastalık olduğu düşünülen çölyak hastalığı bir virüsten mi kaynaklanıyor?

Medimagazin'in New Scientist’deki habere dayanarak aktardığına göre,Chicago Üniversitesi’nden Bana Jabri ve ekibi, farelere T1L olarak bilinen yaygın bir reovirüs enjekte ettiklerinde, vücuttaki gluten toleransının yok edildiğini buldu.

Araştırmacılar, reovirüs enjekte edilen küçük bir fare grubunu, glutenin bir parçası olan gliadinle beslediklerinde, vücutlarında 2 gün süreyle bu birleşime karşı iki üç kat fazla antikor üretildiğini gözlemledi.

VÜCUT GLUTENE ANTİJEN MUAMELESİ Mİ YAPIYOR?

Jabri, reovirüslerin, immün sisteminin gluteni algılayış şeklini değiştirdiğini söyledi. Normalde buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteininin de vücut immün sisteminin besinlere karşı geniş toleransının dahilinde olduğunu aktaran jabri, reovirüs müdahalesiyle vücudun yanlışlıkla glutene antijen muamelesi yaparak saldırabileceğini söyledi.

“Bizim deneyimiz, bir virüsün besinlere karşı antijen toleransını kaybettirebileceğini gösteren ilk deney” diyen Jabri, Amerika’daki yüzde 40 genetik eğilime sahip insanın neden sadece yüzde 3’ünün çölyak hastası olduğunu anladıklarının söyledi.

ÇÖLYAK AŞISI İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Sheffield Üniversitesi’nden David Sanders da, reovirüslerin çölyak gelişiminde oynadığı bu rolle diğer genetik yatkınlıkların da virüslerin tetiklemesiyle oluşabileceğini belirterek, neden genetik yatkınlığın doğrudan hastalık geliştirmediğini artık anlayabileceklerini söyledi.

Jabri ve ekibi şimdi Çölyak hastalığına sebep olduğu düşünülen virüslere karşı bir aşı geliştirmek için çalışacaklarını söylüyor.

NTV