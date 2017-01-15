Çocuklarda geniz eti tedavisinde yeni yöntem

Plazma adı verilen yeni yöntemle geniz eti büyümesinin ağrısız, kanamasız ve kalıcı şekilde tedavisi mümkün olabiliyor.

Güncellenme 15 Ocak 2017 13:41

Çocuklarda sık görülen geniz eti büyümesi; horlamadan, büyüme geriliğine kadar ciddi sorunlara neden olabiliyor. Tedavide uygulanan ve plazma denilen yeni yöntemle geniz eti büyümesinin ağrısız, kanamasız ve kalıcı şekilde tedavisi mümkün olabiliyor.

Geniz eti büyümesi özellikle 2-7 yaş arasında sık görülen bir sorun. Horlama, uykuda nefes darlığı, büyüme ve gelişme geriliği gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.



Yıllardır uygulanan ve soruna uzun vadede çare olamayan ameliyatların yerini ise artık yeni bir tedavi, "plazma yöntemi" alıyor.



Yöntem hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Cem Özbek, “Plazma yöntemi büyük bir devrim. Bu yöntemle geniz eti ameliyat olmaktan çıkmış, bir nevi müdahale haline gelmiştir” diyor.Geniz etinin standart cerrahide küretaj denilen, ameliyat sahasının görüş altında olmadığı bir yöntemle alındığını belirten Doç. Özbek, “Bu da tabii geride geniz etinin bırakılmasına neden oluyordu. Plazma yöntemiyle ameliyat mikroskobuyla her tarafı görerek, en ince detaya kadar buharlaştırarak geniz etini alma imkanına sahip oluyoruz” diye konuşuyor.



SORUNUN TEKRARLAMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK



Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan uygulamanın, ameliyata göre kanamasız, ağrısız, hızlı ve kalıcı bir tedavi sağladığını aktaran Özbek, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Artık geniz etlerinde plazma yöntemiyle ameliyat süreleri çok daha düşük zamanda ve kanamasız gerçekleştirilebiliyor. Her şeyi görerek aldığımız için çevre dokulara zarar verme riski neredeyse hiç yok ve tekrarlama riski de çok düşük boyutlarda.”