Clash of Clans İran’da Yasaklandı!

Tüm zamanların en popüler mobil oyunlarından biri olan Supercell'in Clash of Clans adlı oyunu İran'da yasaklandı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 14:55

İran hükümeti bugüne kadar pek çok online servis, site ve uygulama için yasak kararı alırken, bu uzun listeye yeni bir oyun daha eklendi. Clash of Clans için yapılan açıklamalarda oyunun ülke sınırları içerisinde oynanmasının yasaklandığı ve bu konuda tüm kullanıcıların bu yasağa uyması gerektiği belirtildi.

Kabile Savaşlarına Teşvik Ediyor

Clash of Clans için alınan kararın sebebi oldukça merak edilirken, oyunun kabile savaşlarına yönelik önemli bir teşvik yarattığı ve bu açıdan da ülke sınırları içerisinde bölücü faaliyetlere yol açmaması adına yasaklamanın getirildiği belirtildi. Üstelik ülkede alınan karar öncesinde Clash of Clans için psikologlardan raporlar istendiği ve rapor doğrultusunda bu yönde bir kararın alındığı ifade edildi.

Oyun Bağımlılık Yaratıyor!

Üstelik oyun için son derece bağımlılık yaptığı ve bu nedenle de mümkün olan en kısa sürede yasaklanmalı şeklinde hazırlanan raporlar da bu gelişimin hızlanmasına neden oldu. Kurulan özel komitenin açıklamasını takiben, İran'ın Adalet Bakanlığı, oyunun "eğitim yoluyla şiddet ve kabile savaşının yaygınlaştırılması için açık bir örnek" olması nedeniyle Clash of Clans’a erişimi sınırlamaya karar verdi.

Önceden Pokemon GO Yasaklanmıştı!

Clash of Clans, İran'daki en popüler mobil oyunlar arasında yer alıyor ancak İran'da bloke edilen ilk mobil oyun değil. Ayrıca muhtemelen sonuncusu da olmayacak. Bu yaz aynı komite popüler bir mobil oyun olan Pokemon GO'yu da yasaklamıştı.