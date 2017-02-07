"Çipras Türkiye ile gerilimden kaçınıyor"

AP Başkan Yardımcısı Papdimoulis, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye ile gerilim yaşamak istemediğini söyledi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 12:36

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı ve SYRIZA milletvekili Dimitrios Papadimoulis, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe yönelik, "(Başbakan Aleksis) Çipras, ülkelerimiz, halklarımız ve yönetimlerimiz arasındaki gerilim kapanından kaçınmak istiyor." dedi.

AP Başkan Yardımcısı ve Yunan milletvekili Papadimoulis, Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'ın kreditörlerle sürdürdüğü müzakerelere ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

Papadimoulis, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamalarının ikili ilişkilere etkisi üzerine bir soruya, "Bu tür hassas konular soğukkanlılıkla karşılanmalı. Bence, iki hükümet için de en iyisi gerilimi tırmandırmamak, polemikten kaçınmak ve ortak, benzer çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda çözüm aramak. Belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde iki yönetimin de ortak çıkarlara yönelmek için birçok sebebi var." şeklinde konuştu.

"Hükümet mahkemenin kararına yüzde 100 uymak zorunda"

Kammenos, 1 Şubat'ta bir Yunan televizyonuna verdiği mülakatta iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Türkiye'yi suçlamıştı.

İki ülkenin de farklı türlerde ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ileri süren Papadimoulis, "Uluslararası hukuk içerisinde, barışçıl bir şekilde ilişkilere istikrar kazandıran her şey çok olumlu olur. Gerçekçi olmak gerekirse, her alanda anlaşamayız, ama bazı alanlarda birlikte çalışabiliriz. Bir meselede anlaşamıyoruz diye gerilimi arttırarak diğer alanlarda fırsat pencerelerini yok etmek makul olmaz." ifadelerini kullandı.

Papadimoulis, sekiz darbeci askerin Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik ise, Yunanistan'da güçler ayrılığı bulunduğu ve hükümetin, mahkemenin kararına yüzde 100 uymak zorunda olduğu değerlendirmesine bulundu.

"Anastasiadis ve Akıncı'ya güvenmek en doğrusu olur"

Kıbrıs müzakerelerinin iki ülke arasındaki gerginlikten olumsuz etkilenmesinden endişe duyduğunu kaydeden Papadimoulis, "Çözüm bulmak için çok çaba sarf eden ve bu fırsat penceresini heba etmek istemeyen iki lider, Anastasiadis ve Akıncı'ya güvenmek bence iki ülke için en doğrusu olur. 40 yıldır devam eden ve karmaşık olan bu soruna çözüm elbette kolay değil. Ama her iki taraf için de çözüm olumlu sonuçlar getirir. Orada bir çözüm tüm bölgeye istikrar sinyali gönderir." diye konuştu.

Papadimoulis, SYRIZA liderliğindeki hükümetin ve Başbakan Aleksis Çipras'ın Kıbrıs'ta tam anlamıyla çözümü amaçladığını vurgulayarak, "Çipras, ülkelerimiz, halklarımız ve yönetimlerimiz arasındaki gerilim kapanından kaçınmak istiyor. Türk yönetimiyle sıklıkla ve devamlı bir iletişim içinde. Aynısını Türk yönetiminden de görmek önemli." dedi.

"Bu dönemde milliyetçi yaklaşımlara yönelmek akıllıca olmaz"

AP'de Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması kararı ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Papadimoulis, Birlik içerisinde bazı engeller ve AB'yi bir Hristiyan grubuna dönüştürme fikri olduğunu savundu. AP Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimoulis, "Avrupa'da yaşayan on milyonlarca Müslüman'ı hesaba kattığınızda, bu tehlikeli bir saçmalıktan ibaret. Bölgedeki krizler, Suriye'deki savaş, ABD'de Trump döneminin getirdiği belirsizlik varken bu dönemde milliyetçi yaklaşımlara yönelmek akıllıca olmaz. Bu 'kaybet-kaybet' senaryosu olur." değerlendirmesini yaptı.

Papadimoulis, Türkiye-AB göçmen mutabakatının idari problemlere, gecikmelere ve Yunan adalarında yarattığı sorunlara rağmen çökmemesi gerektiğini kaydetti.

AA