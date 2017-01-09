Cinnet getiren anne kızlarını zehirleyip intihar etti

Bursa Nilüfer'de 23 yaşındaki anne, 2 kızını zehirledikten sonra kendini asarak intihar etti.

Güncellenme 09 Ocak 2017 21:16

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, iddiaya göre cinnet geçiren Zahide Kahraman (23), eşi Mustafa Kahraman'ın (23) telefonuna "Hakkını helal et" şeklinde yazılı mesaj gönderip kızlarını zehirledi ve kendisini asarak intihar etti.

Mesaj üzerine hemen eve gelen baba Kahraman, kapı içeriden kilitli olduğu için camı kırarak eve girdi. Kahraman, eşi Zahide'yi iple kendini asmış şekilde, 3 yaşındaki ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin'i yerde hareketsiz yatar halde buldu.

Komşularının yardımıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binasına kaldırılan genç kadın ve ikiz çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler incelenmek üzere, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NTV