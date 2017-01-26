Çin'in 4 Büyük Telefon Şirketi Ne Kadar Paya Sahip?

Dünyanın en büyük akıllı telefonu pazarında, dört şirket son bir kaç yıldır rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağladı ve pazar paylarını arttırmayı başardı.

Güncellenme 26 Ocak 2017 14:47

Akıllı telefon pazarının yaklaşık üçte birini oluşturan Apple ve Samsung, pahalı akıllı telefon satışlarına ağırlık veriyor. Ancak küresel olarak en çok satanlar listesindeki son dönemlerdeki Çinli markalar paylarını giderek arttırıyorAşağıdaki grafikte yer alan rakamlar 2016 yılının üçüncü çeyreği itibariyle elde edilmiş bulgulardır. Araştırmayı yapan firma ise IDC’dir. Son yıllarda Huawei, dünyadaki 3. sıradaki akıllı telefon üreticisi ve önemli bir küresel paya sahip ilk Çinli telefon üreticisi haline geldi.

İşte Huawei başta olmak üzere 4 büyük telefon üretiminin sektördeki durumu;

Oppo

Milyarder Duan Yong Ping'e ait olan Oppo, Çin ve Güneydoğu Asya'da daha ucuz telefonları piyasaya sunarak bugünkü duruma geldi. Marka tarafından özelikle son dönemlerde üretilen modeller Apple ürünleri ile benzetilse de piyasada geniş bir kullanım payına sahip.

Vivo

Aslında farklı marka olsa da Vivo, Oppo'nun kardeş markası. Vivo'nun pazarlaması da yine Oppo’nun sahibi Duan'a aittir. Çin'deki akıllı telefon pazarına daha çok odaklanan Vivo, yüksek cirolar elde ettiği gibi Çin'deki NBA sponsorluğu gibi güçlü anlaşmalar markanın daha fazla kişi tarafından tanınmasının sağladı.

Huawei

Ağ donanımı devi olmasının yanı sıra mobilde giderek güçlenen Huawei, 2016 yılında yaklaşık 26.5 milyar dolar değerinde 140 milyon telefon sattı. Cihazları genelde Samsung'un kalitesiyle yakın görülür ve bu anlamda Çin’de üretim yapan en kaliteli markalardan birisi olarak görülür.

Xiaomi

Xiaomi'nin telefonları, 2014 sonrasında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Önceden sadece internetten satış yapılan cihazlar, satış mağazalarının açılması ile birlikte artık mağazalarda da yer alacak.