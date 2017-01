Çin’den Yasak Geldi!

Yaz aylarında piyasaya sunulan ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Pokemon Go için Çin'den oldukça radikal bir karar geldi.

Güncellenme 11 Ocak 2017 16:03

Artırılmış gerçeklik oyunu olarak bir ilk yaratmayı başaran Pokemon Go, yaz aylarından itibaren milyonlarca kullanıcı etkilemeyi başarmıştı. Oyunu oynamayı seven kişiler artırılmış gerçeklik sayesinde normal hayatındaki olaylara dahil edebildiği Pokemon Go sayesinde çok farklı bir oyun deneyimi elde ediyordu. Bu durum kısa süre içerisinde popüler hale gelirken özellikle Çin, oyun henüz resmi olarak sunulmamış olsa dahi yasaklama kararı aldı.

Çin’den Açıklama Geldi

Konu ile ilgili yapılan resimler açıklamalarda oyun özellikleri nedeniyle ülkede oynanmasının uygun bulunmadığı ve bu nedenle de oyuna yasaklama kararının getirildiği belirtildi. Pokemon Go için yapılan açıklamalarda özellikle oyunun artırılmış gerçeklik ile çok geniş bir alanda oynanabildiği ve güvenlik açısından tehdit oluşturabileceği belirtildi. Üstelik uygulamanın mobil telefonlara kurulması ve kullanıcıların verilerinin alınma ihtimalinin olması da yine yasak kararında etkili olan detaylardan bir tanesi.

Bugüne kadar pek çok farklı yasaklama kararı ile adını duyurmayı başaran Çin, oyun ülkede resmi bir şekilde bulunmamasına rağmen Pokemon Go için aldığı bu karar ile yine gündemde yer almayı başardı. Özellikle geçtiğimiz aylarda Battlefield 4 adı verilen yeni bir oyun daha ülkede yasaklanmış ve oynanmasına izin verilmemişti.