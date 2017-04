Cildi yaza hazırlamanın önemli noktaları

Güncellenme 12 Nisan 2017 18:42

Kış aylarında soğuk ve kirli havanın yanı sıra, fazlaca tüketilen yağ ve karbonhidrattan zengin gıdalar cildi olumsuz etkiliyor. Soğuk havalarda kuruyan, matlaşan, cansızlaşan, sivilce ve lekelerle yıpranan cildi birkaç dokunuşla yaza hazırlamak mümkün.

Baharın gelmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ruhumuzda ve bedenimizde oluşan yenilenmeyi cildimize de yansıtmanın zamanı geldi.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Cildimiz vücudumuzun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organımızdır. Her daim genç, lekesiz, pürüzsüz, sağlıklı bir cilt için yapılacak çok şey var. Yaz aylarında güneşten dolayı yapılamayan bazı cilt yenileme işlemleri için de bahar ayları büyük bir fırsat sunuyor” diyor.



Dr. Belma Bayraktar, beslenmeden teknolojik dokunuşlara baharda cildi yenilemenin etkili yollarını anlattı; önemli uyarı ve önerilerde bulundu. İşte o öneriler:



DÜZENLİ, TEMPOLU YÜRÜYÜN



Cilt sağlığı sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında spor büyük önem taşıyor. Özellikle açık havada yapılan en az 40 dakika süren yürüyüşler hem beden hem de ruh sağlığımız için çok faydalı. Bu yürüyüşler kan dolaşımını hızlandırıp, cildin daha ışıltılı görünmesini sağlıyor. Beden ve ruh sağlığımız iyi olunca bunun yansımasını ciltte de görmemiz mümkün.



SAĞLIKLI VE DOĞAL BESLENİN



Sebze ve meyve vitamin ve antioksidan kaynakları olduğundan aşırıya kaçmadan her gün tüketin. Özellikle cilt sağlığında ve cildin yenilenmesinde faydalı olan C, E, A ve B vitaminlerini doğal yollardan almaya özen gösterin. Dr. Bayraktar, bu besinleri şöyle sıralıyor:



C vitamini: Kolajen yapımında önemli bir yere sahip. Bağ dokusunu ve damar yapısını güçlendiriyor, yara iyleşmesinde fayda sağlıyor. Cildi, yaşlanmaya yol açan serbest radikallere ve güneş hasarına karşı koruyor. Çilek, kuşkonmaz, domates, narenciye, avokado, soğan, ananas ve kuşburnu bol C vitamini içeriyor.

E vitamini: Güçlü bir antioksidan olan E vitamini cildi nemlendiriyor ve güneşin hasarına karşı koruyor. Yaşlanma karşıtı E vitamini, kırışıklıkları azaltırken, yaşlılık lekelerini önlemeye yardım ediyor. Yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerde, sıvı yağda ve hububatlarda bolca yer alıyor. Lekesiz ve genç bir cilt için günde 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ya da 50 gram fındık yemenizde fayda var.



A vitamini: Cilt ve saç sağlığı için çok önemli. Sivilcelere ve izlerine çok iyi geliyor,güneş lekelerini azaltıyor, cildi nemlendirip sıkı ve gergin bir cilt yaratıyor. Antiaging özelliği olan A vitamini; karaciğer, balkabağı, yeşil kabak, havuç, balık yağı, ıspanak, lahana, kırmızı biber ve tatlı patateste bolca bulunuyor. Lekesiz ve sağlıklı bir cilt için günde 8 adet kuru kayısı ya da bir havuç yemeği ihmal etmeyin.



B vitamini: Su kaybını engelleyerek cildi nemlendiriyor, antioksidan etkisiyle genç, parlak, sağlıklı bir cilt yaratıyor. Saç bakımında da faydalı olan B vitamini; hububatlarda, balık, süt, et, yumurta, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler ve buğdayda bolca bulunuyor. Nemli bir cilt için günde 1 bardak süt içmek faydalı.

ALKOLDEN UZAK DURUN, UYKUSUZ KALMAYIN



Güzel ve sağlıklı bir cilt için alkol ve sigaradan kaçının, uyku saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin, stresinizi kontrol altına almayı öğrenerek stresi siz yönetin, spor yapın, aşırı kahve ve gazlı içecekler tüketmeyin.



TEKNOLOJİK DOKUNUŞLARLA YENİLENEBİLİRSİNİZ



Fraksiyonel lazer: Sivilce izi ve leke tedavisinde, cilt gençleştirmede, vücut çatlak tedavisinde ve ameliyat izlerinin giderilmesinde en modern teknoloji. Aylık seanslar halinde, 1-4 seans arası uygulanıyor. İşlemden sonra güneşten korunmak çok önemli olduğundan yaz aylarında kullanımı uygun değil.



PRP: PRP hem gençlik veriyor hem saç dökülmesi ve erken beyazlamayı engelliyor. PRP’de kişinin kendi kanından (PRP eğer kişide otoimmün hastalık var ise -lupus ve diğer bağ doku hastalıkları- yapılamıyor) elde edilen trombositlerden zengin büyüme faktörü içeren plazma yine kişinin kendisine enjeksiyon yöntemiyle veriliyor. Yüze uygulandığında parlak, lekesiz, genç bir cilt oluşturuyor.



Mezoterapi: Derinin orta tabakasının tedavi edilmesine yönelik bir uygulama olan mezoterapi yüz, boyun, dekolte, el ve saçlı deriye uygulanıyor. Cilt içine gençleştirici doğal maddeler enjekte ediliyor. Yüzdeki ince çizgileri hafifletiyor, kışın yıpranmış cildi yenileyip tazeliyor. Cilt gençliği ve leke tedavisinin yanı sıra cilt sarkması ve vücut çatlaklarında da uygulanıyor. İşlem haftalık ya da 15 gün arayla yapılıyor. Toplam 4-6 seans öneriliyor, kişinin ihtiyacına göre seans sayısı değişiyor.



GÜNDE 2 LİTRE SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN



Vücut ağırlığının yüzde 60‘ı sudan oluşuyor, ancak yaş ilerledikçe bu oran azalarak cilt kuruyup kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Elastikiyet kaybı sonucu sarkmalar oluyor. Cildin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için nemlenmeye, dolayısıyla suya ihtiyacı var. Günde mutlaka 2 lt su içmeye özen gösterin. Yeşil çay da içeriğindeki polifenoller sayesinde cildi serbest radikallerden koruyor. Cildinizin sağlıklı ve ışıltılı görünmesi için günde 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz.

Peeling: Halk arasında cilt soyma işlemi olarak bilinen peeling ciltteki lekeleri, sivilce izini ve siyah noktaların giderilmesini sağlıyor, kırışıklıkları azaltıyor. Haftalık veya 15 günlük aralıklarla 4-6 seans uygulanıyor. Yüzeysel, orta, derin soyma yapan peelingler mevcut olup kişinin ihtiyacına göre ürün seçimi yapılıyor.



Roller ve Dermapen: Roller ve dermapen birtakım aktif solüsyonların ince iğne uçları içeren alet yardımıyla deriye yedirilmesi yöntemleri. Deri yüzeyinde açılan ufak deliklerden bu solüsyonlar derinin alt tabakalarına ulaşıyor. Kişinin gereksinimine göre leke açıcı, cilt gençleştirici seçenekli solüsyonlar belirleniyor. Cildi gençleştirme ve cilt leke tedavisinde olduğu kadar cilt sarkması ve vücut çatlaklarında da uygulanıyor.



BENLERE DİKKAT!



Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, ailesinde riskli ben hikayesi olanlar ya da kendilerinde 50’den fazla beni olanların yaz gelmeden mutlaka dijital dermatoskopi cihazıyla benlerini kayıt altına aldırmaları gerektiğini vurguluyor. Dr. Belma Bayraktar “Benleri güneşten korumak çok önemli. Bazı benler potansiyel risk taşır, travma ya da güneşle değişime uğrayabilir. Bunlar arasında en tehlikesi olan Malign Melanom hayati risk taşır” diyor.

NTV