Cihazlar Arasında Veri Aktarımı Nasıl Yapılır?

iCloud ve iTunes içeriklerinizi kolayca nasıl aktarabilirsiniz? İşte yapabileceğiniz işlemler ile ilgili detaylar

Güncellenme 22 Aralık 2016 17:40

ondan bahsedeceğiz. Şimdi tüm kontakt listenizi aktarmak bir dakikanızı bile almayacak, Instashare uygulamasını kullnarak da tüm dosyalarınızı kolayca aktarabilirsiniz. Aşağıda bu işlemleri en kolay şekilde nasıl yapacağınızla ilgili 5 farklı yöntemden bahsedeceğiz.

Bilgisayar

Verileri iki telefon arasında aktarmak yerine ayrıca bilgisayarınızı da dosyalarınızı paylaşmak için kullanabilirsiniz. Her iki cihazıda USB ile bilgisayara bağlayarak E: sürücüsünün altında her iki cihazı da görebilirsiniz.

Servisler ile paylaşmak

Eğer iki cihaz arasında fotoğraflarınızı aktarmak istiyorsanız Dropbox veya Whatsapp uygulamalarını kullanabilirsiniz. Her iki uygulama da iOS ve Android tarafında mevcut ve veri paylaşımı için çok kolay platformlar.

Chrome

Eğer Chrome tarayıcısına kökten bağlıysanız ve geçen zamanda kaydettiğiniz linkler uzantılar her şey iOS cihazınızda. Chrome burada yardıma yetişiyor. Go ogle hesabınızla yeni cihazınıza giriş yaptığınız zaman iOS tarafındaki tüm ayarlar ve veriler kendiliğinden geliyor.

Transfer SMS

Bu durumda iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes uygulamasını açın. iTunes üzerinde cihazınızın üzerine gelip sağ click yapın ve “backup” yani “yedekle” seçeneğini tıklayın. Ardından gelen SMS mesajıyla verilerinizi kolayca aktarmış olacaksınız.

AirDroid ile daha fazlası

AirDroid size temel bir görünüm sunacak, cihazınızın nasıl çalıştığıyla ilgili ve size diğer özellikler için erişim imkanı sağlayacak ve daha fazlasını yalnızca dosya transfer etmekten daha kolayca yapabilirsiniz.