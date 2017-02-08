CIA Başkanı Pompeo ilk yurtdışı gezisini Ankara'ya yapıyor

CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Güncellenme 08 Şubat 2017 11:21

CIA Başkanı Mike Pompeo başkan olduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirecek. Aynı zamanda dün gece cumhurbaşkanı Recep Tyyip RErdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinden sonra ABD kanadından Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiş olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski Kansas senatörü Mike Pompeo yarın Ankara'ya gelecek.

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerinin istişare edileceği belirtildi.

Trump ve Erdoğan görüşmesinde terör ve mülteci sorunu konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme gelmişti.

Mike Pompeo kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA başkanlığına aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas milletvekili Mike Pompeo ABD Senatosu'nun onayıyla CIA'in yeni patronu oldu.

Temsilciler Meclisi'nde üç dönem Cumhuriyetçi Parti'den Kansas milletvekili vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

Hillary Clinton'a olan sert eleştirileriyle dikkat çekmişti

Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğu'na 2012 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen isim olmuştu.

İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran kurumun eski sistem analisti Edward Snowden'ın "vatan haini" olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: CNN Türk