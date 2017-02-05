Chrome Beta 57, Geliştirilmiş Medya Bildirimleriyle Geliyor

Chrome Beta 57 ile ilgili detaylar gelmeye başladı. İşte detaylar.

Güncellenme 05 Şubat 2017 20:11

İki gün önce, Chrome 56 önemli değişikliklerle ile Android için piyasaya çıktı. Her zaman olduğu gibi, yeni kararlı bir sürüm piyasaya girdikten sonra bir sonraki sürümün beta aşaması da başlamış oldu. Bir sonraki sürüm Chrome Beta 57 da böylece konuşulmaya başlandı.

Web Tasarım

Chrome 57 ile bugüne kadarki gelecek en önemli özellik olacak. Yeni özellik ile birlikte web uygulamalarına JavaScript daha düşük düzeyli işlemler üzerinde daha fazla denetim sağlayacak.

WebAssembly ile ilgili heyecan verici bölüm, gelecekte daha fazla dil desteği için gelebileceği. C / C ++ kodu için de desteğin sunulacak olması bu konuda heyecan yaratıyor.

Geliştirilmiş medya bildirimleri

Chrome bir süre video veya ses çalarken bildirimde bulunmaya başladı. Ancak bu konuda çok fazla detay paylaşılmadı. Genelde oynat / duraklat düğmesi ve bir simge bildirim alanında yer alıyordu. Chrome Beta 57, geliştiricilerin medya bildirimlerine ek denetimler eklemelerine olanak sağlayan Medya Oturumu API'si için artık destek sunacak. Böylece uygulamalar üzerinden de artık geliştiriciler farklı bildirim desteği sunabilecek. Özelikle müzik çalma listeleri için bu durum oldukça cazip bir seçenek sunacak.

Tam ekran medya yönlendirme gibi farklı özellikler de bulunan yeni sürüm sayesinde ekran yönlendirme konusunda daha fazla denetim sağlanabilecek.