CHP'li Türkmen: "Partimin kararına uyarım"

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istemesi üzerine: "Partimin kararına uyarım." dedi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 23:37

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, milyonluk cep telefonu faturası sonrası yaşanan tartışmalara yanıt verdi.

Türkmen, katıldığı canlı televizyon yayınında yaptığı açıklamada, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideri olduğu ileri sürülen Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istemişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Genel Başkanın talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi, kendisine yakışanı yapacaktır" demişti.

Sputnik Türkiye