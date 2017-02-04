CHP'li Türkmen Meclis Divan üyeliğinden istifa etti

1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışma yaratan Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifa etti

Güncellenme 04 Şubat 2017 20:28