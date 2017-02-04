CHP'li Türkmen Meclis Divan üyeliğinden istifa etti
1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışma yaratan Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifa etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.
CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.
Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Elif Doğan Türkmen son olarak "Yaptığımın arkasındayım, yanlış olduğunu düşünmüyorum ancak parti kararına uyarım" demişti.
NTV