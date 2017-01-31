CHP'li Sera Kadıgil'e adliyede gözaltı

CHP PM üyesi Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine yargılandığı davaya gittiği sırada polislerce gözaltına alındı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 13:36

Kadıgil, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti sebebiyle yargılandığı davaya gitti.



Duruşma salonun önünde bekleyen polis ekipleri, oturumun sona ermesinin ardından Sera Kadıgil'i gözaltına aldı.

Sera Kadıgil, yargılandığı davada ifade verdikten sonra tekrar emniyete götürülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe, Sera Kadıgil hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

NTV