CHP'li eski vekil Enis Sülün hayatını kaybetti

Tekirdağ'dan 20 ve 21'inci dönem CHP Milletvekili, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 65 Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Nisan 2017 18:09

CHP eski milletvekili olan ve 2013 yılından itibaren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Enis Sülün, bu Sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Sülün, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen evli ve 3 çocuk babası Sülün'ün cenazesi, Marmara Ereğlisi İlçesi'nde toprağa verildi.