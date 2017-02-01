CHP'li Böke: "Referandumu kazanacağımızı bilerek bekliyoruz"

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Anayasa değişikliğine ilişkin: "Referandumu, çok heyecanla, isteyerek ve kazanacağımızı bilerek bekliyoruz." diye konuştu.

Güncellenme 01 Şubat 2017 20:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Parti Meclisi üyeleri Sera Kadıgil'in avukat olarak gittiği adliyede, hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın dün gözaltına alındığını savundu.

Böke, bugün Türkiye'de yeni bir şey olduğunu, "hayır"dan korkanların da bunu tedirginlik ve endişeyle izlediğini belirtti.

Böke, "evet"çilerin gerçekler özgür bir şekilde ifade edilirse kaybetmeye mahkum olduğunu ileri sürerek, "Kaybederken, Türkiye'de özgür yaşamı kuracak bu baskı ve tehdit rejimini mutlaka aşacak büyük bir uyanışı, enerjiyi, genç ve dinamik Türkiye'yi ve bir dip dalgasını uyandırdıklarını kendileri de görüyorlar. Türkiye umudu büyüttükçe, umudun karşısına son çare korku ve tehdidi koyuyorlar." diye konuştu.

"İstediğiniz kadar tehdit edin, istediğiniz kadar çamur atın, istediğiniz baskıyı yapın, oluşturmak istediğiniz bu tehdit iklimine bizler, umudu olanlar, Türkiye'ye inananlar, birlikte yaşama kültürünü hayatının bir parçası sayan milyonlar asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Böke, tehdide ve baskıya teslim olmayacaklarını vurguladı.

Umudun her zaman baskıyı yeneceğine işaret eden Böke, özgür bir Türkiye'de yaşamakta kararlı milyonların ürkütülmesinin, baskıyla yok edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Böke, "Biz umutluyuz, biliyoruz, çok kararlıyız, kazanacağız." dedi.

"Ekonomide zor günler yaşanıyor"

Türkiye ekonomisinde zor günlerin yaşandığına değinen Böke, bu zorlukların vatandaşın sofrasında, işsiz kalma kaygısı yaşayanlarda hissedildiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların, iktidar tarafından yaratılan istikrarsızlığın ve güvensizliğin bir sonucu olduğunu savunan Böke, Türkiye ekonomisinin, iktidarın yarattığı istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı sebebiyle, artık yatırım yapılamaz bir ekonomi olarak sınıflandırıldığını ileri sürdü.

Selin Sayek Böke, güven duyulmayan ekonomilere yatırımın olmayacağını, bunun üretimi, istihdamı ve geliri etkileyeceğini belirterek, "Merkez Bankası'nın güvenilirliğini tamamen yok etmiş olan bu siyasi anlayış, Türkiye'deki yüksek faizlerin sorumlusudur. Merkez Bankası'nı bir hiçe indirmiş olan bu siyasi baskılar, vatandaşın zaten çok yüksek olan borcunun faizini de her gün artırmaktadır. Oysa Türkiye, çok daha iyisini hak ediyor." dedi.

"İnsanlık adına bir utanç kaynağı"

Böke, ABD'nin nüfusu Müslüman olan ülkelerin vatandaşlarını ülkeye sokmama kararı verdiğini anımsatarak, AK Parti iktidarından ve havuz medyasından, bu açık ayrımcılığa ilişkin tek söz duymadıklarını savundu.

"Tüm dünya ülkelerinden bu karara tepki gösterilirken, AKP Hükümeti'nin sessizliğe bürünmüş olması, hepimiz adına, ülkemiz, insanlık adına bir utanç kaynağıdır." diyen Böke, her türlü radikalizmle mücadelenin tek yolunun demokrasi olduğunun altını çizdi.

"Referandumu çok heyecanla bekliyoruz"

Böke, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selin Sayek Böke, "Referandum tarihi hala netleşmedi. Anayasa değişikliği teklifi hala TBMM'de bekliyor. Bu beklemeyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Daha birkaç hafta önce Meclis'teydik, komisyonda ekonomiye dair sunum yapmak istedim, sunuma itiraz edildi. Muhalefet partilerinin sözcüleri, o komisyonda söz almak istediler, 'Çok uzatmayalım, yapılması gereken iş yapılsın' dendi. Sonra komisyondan geçti Genel Kurula geldi. 1-2 dakika söz eklemeleriyle, müthiş bir aceleyle Genel Kuruldan çıkarılan Anayasa değişikliği teklifi günlerdir bir imza bekliyor. Açıkçası çok yorum yapmanın gerekmediğini düşünüyorum, bir şeyden korkuluyor ki bekletiliyor. Komisyonda da Genel Kurulda da bugün bulduğumuz kürsülerde de yarın sahada da biz umudu, yarın birlikte yaşayacağımız Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğimiz bir ilk adım olan bu referandumu çok heyecanla, isteyerek ve kazanacağımızı bilerek bekliyoruz."

AA