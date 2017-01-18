CHP'li Böke: "Bahçeli ile görüşmeyi önemsiyoruz"

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmelerini parti olarak önemsediklerini söyledi.

Güncellenme 18 Ocak 2017 17:53

CHP Parti Sözcüsü Böke, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile görüşmesine ilişkin "Esas olan vatandır gerisi teferruattır diyen yaklaşımımızla Genel Başkanımız Bahçeli ile görüştü. Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için bu görüşmeyi önemsiyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başladığını hatırlatan Böke, "Bugün tarihi bir gün. Çünkü bu rejim değişikliği cumhuriyetimizi, demokrasimizi, hepimizin geleceğini yok etmek istiyor. Bu Meclis'i feshetmek istiyor." ifadesini kullandı.

CHP'nin teklifin tüm aşamalarından bugüne AK Parti'nin hukuka uymayan, kimi zaman kaba güç kullanımına kadar giden her türlü baskısına rağmen, onurlu ve Cumhuriyetin kurucu partisine yakışan bir mücadele verdiğini belirten Böke, şöyle devam etti:

"Birileri seçmenlerinden aldıkları kutsal emaneti sarayın vesayetine sokmak için uğraşıyor, birileri ise namusları üzerine yemin ederek emanet aldığı anayasaya, cumhuriyete ve demokratik düzene sahip çıkmak için mücadele veriyor. Biz CHP olarak, anayasanın, İçtüzük'ün, hukukun ve milletin bizlere yüklemiş olduğu yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmek üzere hepimizin hakkını ve geleceğini korumak üzere mücadele etmeye ve gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. AKP ve ortaklarının cebren ve hile ile de olsa kabul ettirmeye çalıştıkları bu rejim değişikliği teklifine sonuna kadar direneceğiz. Hukukun, İçtüzük'ün ve anayasanın bize verdiği bütün hakları kullanmaya ve bu kapsamda Meclisi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi AKP ve ortaklarına yıktırmamaya bir kez daha söz veriyoruz."

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi

Kılıçdaroğlu'nun bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Böke, Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalara işaret etti.

MHP'nin Türkiye siyasi tarihinin önemli bir partisi olduğuna dikkati çeken Böke, "Esas olan vatandır, gerisi teferruattır diyen yaklaşımımızla Sayın Genel Başkanımız Sayın Bahçeli ile bir görüşme yaptı. Bizim için Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için bu görüşmeyi önemsiyoruz. Nezaket çerçevesi içinde 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşmiş ve Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin geleceğine ilişkin bütün kaygıları bu görüşme çerçevesinde paylaşmıştır. Bizler Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden birlikte inşa edilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Twitter'daki yazışmalar birer teferruattır"

Görüşme öncesi Bahçeli'nin sosyal medya aracılığıyla CHP'ye ilişkin paylaşımlarının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine de Böke, "Esas olan vatandır gerisi teferruattır derken; bizim gözümüzde esas olan vatan, Twitter'daki yazışmalar birer teferruattır. Bu teferruatların detayının sorulması gereken merci biz değiliz, MHP'dir." karşılığını verdi.

"Kılıçdaroğlu- Bahçeli görüşmesinden umutlu musunuz?" şeklindeki soruya da Böke, şu yanıtı verdi:

"CHP'nin bir umudu var; o da Türkiye. Ve Türkiye'yi temsil ediyor olan vicdanı ve aklı hür vekillerin varlığı. Biz geçtiğimiz hafta CHP'nin hatipleri milletvekillerine seslendik; 'demokrasi, hukuk, hepimiz için bir ihtiyaç, kalkınma ve refah hepimiz için ortak hedef' dedik. Bu ortak hedefi gerçekleştirmenin tek yolu da Türkiye'nin cumhuriyetini ve o cumhuriyetin dayandığı demokrasiyi, çok partili düzeni güçlendirmekten geçiyor. Ben vicdanı ve aklı hür yüzlerce milletvekilinin Türkiye'nin bu ortak geleceğine dönük adım atacağından tereddüt duymuyorum. Dolayısıyla bizim umudumuz bir görüşmeyle şekillenecek bir şey değil. Bizim umudumuz, 80 milyonun geleceğini ciddiye alan vekillerin varlığı."

AA