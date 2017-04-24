CHP'li Bayraktutan yargı üyesini Sadi Güven sanınca ortalık karıştı

CHP Artvin Milletvekili yargı üyesi Seyit Çandar'ı YSK Başkanı Sadi Güven sanarak, "YSK Başkanı çık dışarı, meclis'ten çık! diye çıkıştı.

Güncellenme 24 Nisan 2017 10:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen öze loturumda ilginç anlar yaşandı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'ı YSK Başkanı Sadi Güven sandı. Bayraktutan, CHP'li milletvekili bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven locada bulunmuyordu.

O sırada locada bulunan Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.

CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

Kaynak: Milliyet