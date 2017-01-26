CHP'den 'yabancı sermaye' önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yabancı sermayenin tarım ve gıda sektöründeki durumunun incelenmesi için araştırma açılmasını talep etti.

Güncellenme 26 Ocak 2017 12:56

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, yabancı yatırımcıların, tarım ve tarımsal sanayide uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'de önemli bir yer edindiği belirtildi.

Türkiye'de tohumculuktan finansa, finanstan gıda firmalarına kadar yabancı sermayenin hakimiyetinin arttığının ifade edildiği gerekçede, ihtiyaç duyulan tohumun en az üçte birinin ithal edildiği, sebze tohumlarında dışa bağımlılık oranının yüzde 80'lerin üzerine çıktığı vurgulandı.

Gerekçede, gübre sanayinin, ithal girdilere bağımlı bir endüstri olduğu, tarım ilacı imalatında kullanılan girdilerin yaklaşık yüzde 90'ının ithal edildiği savunularak, "Daha önce bizim yerli gıda firmalarımızın yaptığı birçok işleri şimdi büyük oranda yabancı firmalar yapmaya başlamıştır. Türkiye'de suyu, gazozu, yabancılar şişeleyip satmakta, ayranı yoğurdu zeytinyağını toz çorbayı, tavuğu, eti yabancılar pazara sürmektedir. Söz konusunu yabancı sermayenin Türk tarımında ve gıda sektöründe geldiği durumu, yerli sermaye kuruluşlarının yabancı tekellere devredilmesinin neden ve sonuçlarının incelenmesi ve konunun tüm boyutları ile araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır." ifadesine yer verildi.

AA