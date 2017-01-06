CHP'den 'anayasa görüşmeleri canlı yayınlansın' teklifi

CHP Grup başkanvekilleri tarafından Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin canlı olarak TBMM TV'de yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvuruda bulundu.

Güncellenme 06 Ocak 2017 11:04

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel imzası taşıyan başvuruda, Anayasa değişikliği teklifinin ülkenin geleceği açısından son derece önemli bir düzenleme olduğuna işaret edildi.

Teklifin görüşmelerinin, 9 Ocak Pazartesi günü başlamasının beklendiği, böyle önemli bir düzenlemenin her aşamasının vatandaşlar tarafından izlenmesinin sağlanması gerektiği savunulan başvuruda, "TBMM ile TRT arasında imzalanan protokol uyarınca Anayasa Değişiklik Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilecek görüşmelerinin TBMM TV'den canlı olarak yayınlanmasının sağlanmasını arz ve talep ederiz." ifadesi kullanıldı.

AA