CHP referandumun iptalini talep edecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusula ve zarfları kabul ederek yasalara aykırı davrandığını öne süren CHP halk oylamasının iptali için başvuruda bulunacak.

Güncellenme 18 Nisan 2017 11:24

Anadolu Ajansı'nda yer alan hanbere göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oyları geçersiz saymasının yasaya aykırı olduğunu iddia ederek referandumun iptalini isteyen CHP, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüşmeye gidiyor. CHP saat 14.30'da referandumun iptali için YSK'ya başvuruda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partiye ulaşan ihlal iddialarıyla ilgili görüşmede bulunmak üzere, bugün 12.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i ziyaret edecek.

CHP sonuç tutanaklarını sistemlere girdi

Aksünger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirtti.

Örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazların yapılacağını bildirdi.

Bugün 12.30'da YSK Başkanı Güven'i ziyaret edeceğini vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi:

"Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."

Referandumun iptalini isteyecek

CHP saat 14.30'da referandumun iptali için YSK'ya başvuruda bulunacak.

AA