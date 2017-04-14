CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun üsse ziyaretiyle ilgili inceleme başlatıldı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı ziyareti ile ilgili konu hakkında inceleme yapılıyor.

Güncellenme 14 Nisan 2017 10:10