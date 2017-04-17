CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı hakim karşısına çıktı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Prof.Dr. Fatih Gürsul'un aralarında bulunduğu 40 sanığın FETÖ davasındaki ilk duruşması başladı.

Güncellenme 17 Nisan 2017 16:06

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul’un da bulunduğu 10 tutuklu sanık ve 22 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, tutuklu sanık Gürsul doçent olduğunu ve ihraç edilmeden önce aylık gelirinin 6 bin lira olduğunu, şu anda herhangi bir yerden gelirinin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların çokluğu nedeniyle duruşmanın SEGBİS yöntemiyle yapılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Aralarında eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

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