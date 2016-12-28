CHP: "Asgari ücret bin 750 TL olmalı"

CHP Emek Büroları,asgari ücretin bin 750 TL olmasını istedi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 17:11

CHP Emek Büroları, asgarin ücretin belirlenmesi toplantılarının sonuncusundan hemen önce 81 ilde yaptığı açıklamalarla asgari ücretin bin 750 TL olmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘’Biz sözümüzü yineliyoruz, CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacak" dedi.

Emek bürolarının açıklamasında, emekçilerin, açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edildiğini ve bunun kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Vatandaş faturaları denkleştirmeye çalışırken kirasını ödemekte zorlanırken evine et alamazken birilerinin derdi de Başkanlık. Onlar tek bir adamın keyfi için dikta rejimi kurmaya çalışıyor" dedi.

CHP’nin seçim kampanyasında izlediği politika sayesinde bugün asgari ücretin bin 300 olduğunu belirten Veli Ağbaba, "Emek Büroları olarak uzmanlarla çalıştık ve asgari ücretin en az bin 750 TL olması teklifimizi kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de işçinin hakkını hukukunu savunan tek siyasi parti CHP'dir. Emek Bürolarımız bu amaçla, emekçilerin sorunlarına çözüm üretmek için aralıksız olarak çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emekçinin sesi olmaya devam edecek. Biz sözümüzü yineliyoruz, CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacak" dedi.

"26 OECD ÜLKESİ ARASINDA 20'NCİ SIRADAYIZ"

Asgari ücretin satın alma gücüne bakıldığında Türkiye’nin 26 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi arasında, 20’nci olduğunu belirten CHP Emek Bürolarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Benzinden, doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az bin 750 TL olması gerektiğini savunmaktadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret bin 750 TL olacaktı.”