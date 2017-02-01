Cezaevi aracı devrildi: 3 kişi yaralandı

Silivri Cezaevinden Çağlayan Adliyesine mahkum götüren araç devrildi. Kazada 2 mahkum ve 1 cezaevi personeli yaralandı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 16:32

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevinden 2 mahkumu Çağlayan Adliyesine götüren 34 ZPD 82 plakalı cezaevi aracı, Bağcılar Mahmutbey Viyadüğüne geldiğinde, yol kenarındaki bariyere çarparak yan yattı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, mahkumları ve personeli araçtan çıkardı.

Araçtaki 2 mahkum ve cezaevi personeli, Metris Cezaevinden gönderilen başka bir araçla Çağlayan Adliyesine götürüldü.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, İstanbul Büyüşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri, aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.Cezaevi aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

AA