CES 2017'nin En İyileri Neler?

CES 2017’de telefonlar, bilgisayarlar ve pek çok farklı teknoloji ürünü yer bulurken, dikkat çeken cihazları sizler için derledik.

Güncellenme 09 Ocak 2017 13:00

Las Vegas’ta başlayan ve 8 Ocak tarihi itibari ile sona eren CES, pek çok farklı ürüne ev sahipliği yaptı. İşte dikkat çeken cihazlar.

Honor 6X

Huawei'nin Honor alt markası, Android akıllı telefonlarda çok iyi bir çizgi yakaladı. Honor 6X'ın 250 dolar düşük etiket fiyatı ile oldukça etkileyici.

Signia Cellion

İşitme cihazları alanında oldukça etkileyici bir çözüm olan Signia Cellion işitme kaybı yaşayan kişiler için ideal. Üstelik Signia'nın yeni Cellion cihazları farklı uygulamalar ile destek sağlıyor. Üstelik IP68 suya dayanıklı.

Hyundai H-MEX Dış iskelet

Hyundai'nin H-MEX Exoskeleton yürüyebilme kabiliyeti olmayan kişiler için hayatı değiştirecek bir potansiyele sahip. Hyundai, sistemli üretim modeli üzerinde çalıştığını ve birkaç yıl içinde piyasaya sürmeyi umduğunu söyledi.

Audi ve NVIDIA Otonom Araç

Otonom araçlar CES’te artık sıklıkla gördüğümüz bir şey. Ancak Audi ve NVIDIA'nın kendi kendine sürüş yeteneğine sahip Q7 üzerindeki işbirliğine daha fazla ilgi çekiyor. "Dünyanın en gelişmiş yapay zeka otomobili" olarak adlandırılan bu araç, yalnızca üç yıl içinde yollara çıkacak.

HTC VIVE Tracker

HTC ve Valve'nin sanal gerçeklikteki işbirliğiyle, VIVE, zaten en sevilen VR sistemlerinden birisi. Şimdi ise VIVE Tracker ile sanal dünyanıza başka nesneler getirmek ve zenginleştirmek mümkün.