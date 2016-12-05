Cenk Tosun'un golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi

Beşiktaş ile Benfica arasında oynanan karşılaşmada Cenk Tosun'un attığı gol, Yüzde 82 oyla Şampiyonlar Ligi 5.haftanın en iyi golü seçildi.

Güncellenme 05 Aralık 2016 18:51

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre, Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçta Cenk Tosun'un attığı şık vole golü, oyların yüzde 82'sini alarak beşinci haftanın en iyisi ödülüne layık görüldü.

Polonya ekibi Legia Varşova'nın 8-4 kaybettiği mücadelede Aleksandar Prijovic'in Alman temsilcisi Borussia Dortmund ağlarına gönderdiği ilk gol, yüzde 8 oyla ikinci, Benficalı Nelson Semedo'nun Beşiktaş'a attığı gol ise yüzde 4 oyla üçüncü sırayı aldı.

AA