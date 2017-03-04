Cenk Tosun'a plaket verildi
Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 50. golünü Hapoel Beer-Sheva karşısında atan Cenk Tosun'a Çaykur Rizespor maçı öncesi plaket verildi.
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı ekibin golcü futbolcusu Cenk Tosun'a plaket verildi.
Siyah-beyazlıların, Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 50. golünü Hapoel Beer-Sheva karşısında atan Cenk Tosun'a müsabaka öncesinde saha kenarında düzenlenen törende, plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.
NTV