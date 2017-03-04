Cenk Tosun'a plaket verildi

Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 50. golünü Hapoel Beer-Sheva karşısında atan Cenk Tosun'a Çaykur Rizespor maçı öncesi plaket verildi.

Güncellenme 04 Mart 2017 20:54

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı ekibin golcü futbolcusu Cenk Tosun'a plaket verildi.

Siyah-beyazlıların, Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 50. golünü Hapoel Beer-Sheva karşısında atan Cenk Tosun'a müsabaka öncesinde saha kenarında düzenlenen törende, plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

NTV


Star Gündem

Bizi takip edin