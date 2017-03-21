Cavcav: "İstediğimiz puanları alırsak yükseliriz"

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Cavcav kendilerinden üst sıralarda yer alan takımlarla aralarında fazla fark olmadığını ve alınacak puanlarla yükselişin süreceğini açıkladı.

Güncellenme 21 Mart 2017 11:30

Son zamanlarda iç sahada art arda elde ettiği başarılı sonuçlarla kendini gösteren gençlerbirliği Spor Kulübü hedefini büyüterek gözünü üst sıralara dikti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 1-0 yenen başkent ekibinde kulüp başkanı Murat Cavcav, takımıyla ve mevcut durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cavcav, 94. kuruluş yıl dönümlerini kutladıkları haftayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, futbolculara ve teknik heyete teşekkür etti.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle 32 puana ulaşarak, 10. sıraya yükseldiklerine dikkati çeken Cavcav, "Bizim için her maç önemli. Çaykur Rizespor karşısında aldığımız üç puanla bu sezon ilerleyen haftalarda yapacağımız maçlar daha önemli hale geldi. Kazandıkça karşılığını alacağımız bir tablo var. Tabloda bizden yukarıda bulunan takımlarla aramızda büyük farklar yok. Kalan maçlarda istediğimiz puanları alırsak yükseliriz. Ayrıca bir maçımız da eksik." ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını önemli buluyorum"

Cavcav, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Futbol Zirvesi'nde Ankara'ya inşa edilmesi planlanan statla ilgili açıklamasını önemli bulduğunu söyledi.

Ankara'nın en kısa zamanda yeni stadına kavuşmasını temenni eden Cavcav, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını önemli buluyorum. Başkentimizdeki mevcut durumun bir mağduriyet olduğunu ifade ettiler. Hemen arkasından Ankara'da 19 Mayıs Stadı'nın yerine 35-40 bin kişilik bir stat yapılacağının müjdesini verdiler. Belki inşaatı için uzun süre bekledik ama anladığım kadarıyla buna değecek." diye konuştu.

AA