Casio WSD-F20 Android Wear 2.0 İle Geldi

Casio şu an için Android Wear'a bağlı birkaç markadan birisi olurken, Casio WSD-F20 olarak yeni bir model daha tanıtıldı.

Güncellenme 08 Ocak 2017 23:31

Casio'nun ikinci Android Wear saati sonuncusu kadar büyük, özellik dolu ve gösterişli olarak tanıtıldı. Android Wear 2.0 ile çalışan saat, Google’ın işletim sistemi deneyimi sunarken, F10 sonrasında Casio, giyilebilir teknoloji alanında iddialı olduğunu söyleyerek yeni bir modeli daha piyasaya sundu.

WSD-F20 gibi tuhaf bir isimle adlandırılan bu ürün, farklı özellikleri sunmayı hedefliyor. Fakat saatin bir büyük olması, hantal görünüme sebebiyet vermiş ve ilk bakışta saat tasarım noktasında biraz düşündürüyor. Yeni saatte üstelik önceki versiyona göre daha büyük bir çerçeve tercih edilmiş. 1.32 inçlik ekran bu bakımdan saat içerisinde biraz boğulmuş gibi duruyor. WSD-F20 boyutu göz önüne alındığında daha ağır bir izlenim verse de kullanımda en azından hafif bir cihaz üretilmiş.

Casio WSD-F20 Teknik Özellikleri Neler?

Casio, bağımsız GPS ile dikkat çekerken yeterli seviyede bir batarya ve depolama alanı ile geliyor. Üstelik saat için en önemli detay suya karşı dayanıklılık. Saatin kasası 50 metreye kadar suya dayanıklılık ile çoğu su temasında sorunsuz bir şekilde hayatta kalabilir. Saatteki yan butonlar, en sevdiğiniz uygulamaları anında başlatmak için tanımlanabiliyor ve böylece daha kişisel bir saat kullanımı sağlanabiliyor. Kayak yaparken hızınızı takip etmek, dalış yaparken derinliği takip için içinde yerleşik pek çok araç da var.