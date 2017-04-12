Carrie Fisher'ın eski görüntüleri Star Wars'ta yer alacak

Star Wars'un Prenses Leia'sı Carrie Fisher, ölümünün ardından, ailesinin verdiği izin sayesinde serinin yeni filminde eski görüntüleriyle yer alacak.

Güncellenme 12 Nisan 2017 14:42

Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteriyle ünlenen ve 27 Aralık 2016’da hayatını kaybeden Carrie Fisher, ölümünün ardından serinin yeni filminde oynayacak.

Kendisi gibi oyuncu olan erkek kardeşi Todd Fisher, oyuncunun kızı Billie Lourd ile birlikte stüdyoya, Carrie Fisher’ın görüntülerini kullanmasına izin verdiklerini açıkladı.

Todd Fisher, “Onun varlığı olup biten her şeyin bir parçası. Bence insanlar onu yeni filmde görmeyi hak ediyor. O, sahip olduklarını hayranlarına borçluydu. Aralarındaki bu bağ devam etmeli” şeklinde konuştu.

Londra'dan Los Angeles'a dönerken uçakta kalp krizi geçiren ve üç gün sonra da son nefesini veren Carrie Fisher’dan sadece bir gün sonra, kendisi gibi oyuncu olan annesi Debbie Reynolds da hayatını kaybetmişti.

'Star Wars'un Prenses Leila'sı olarak hafızalara kazınan Carrie Fisher ile 'Singin'in the Rain' filmiyle tanınan annesi Debbie Reynolds, aynı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlanmıştı.