Carrie Fisher'dan kadınlara ilham veren sözler

Geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Star Wars'un Leia'sı Carrie Fisher'dan geriye kadınlara ilham veren sözleri kaldı...

Güncellenme 28 Aralık 2016 18:04

Star Wars serisinin unutulmaz yıldızı Carrie Fisher 60 yaşında hayatını kaybetti. Beyazperdede Prenses Leia karakterine can veren Carrie Fisher geçtiğimiz günlerde bir uçakta geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Carrie Fisher’dan geriye, her kadının ders çıkarması gereken efsane sözler kaldı.

“Kilo ve görüntünün önemli olduğu bir sektörde çalışıyorum. Bu çok berbat bir durum. Bir gün bana, ‘Gençleş! Nasılsa gençleşmek çok kolay’ diyebilirler.”

“Makyajlı fotoğraflarımı gördüm ve kendimi gençleşmek için makyaj yapan kadınlara benzettim. Bence bu hiç iyi bir şey değil. Şimdilerde tüm bu ürünlerin bir de adı var: yaşlanma karşıtı ürünler. Bırakın bunları, o ürünlerin hiçbiri işe yaramıyor.”

“Zihinsel olarak rahatsız biriyim ve bundan hiç utanç duymuyorum. Çünkü hayatta kaldım, hala da kalmaya çalışıyorum. Bu yüzden ben sizin üstünüze gelmeden siz gelin.”

“‘Sonunda başardım, o zaman biraz kestirebilirim’ demenin hiçbir zaman, hiçbir anlamı yok.”

“Mış gibi yapmanın en güzel şeylerinden biri, kendinizi sadece iyi hissetmiyorsunuz aynı zamanda daha sağlıklısınız. ‘Eğer karşımdakileri sahnede korkmadığıma dair inandırırsam, belki kendimi de ikna edebilirim’. İşte bu fikir sayesinde korkumu yendim.”

“Görünen o ki kilo verdikçe takdir görmeye başladım ve bu da benim çok hoşuma gitti. Ama aslında bu durumdan zevk almam bile tam bir trajedi.”

"Aile hayatım özelden çok halka açık olarak tasarlanmış. Ama ona rağmen benim de içimde yaşadığım ve saklamayı başardığım şeyler var: Ben geceleri hayal kuran biriyim ve ne düşlediğimi kimse bilmiyor.”

NTV