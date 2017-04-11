Cari açık şubatta arttı

TCMB tarafından açıklanan şubat ayı cari açık rakamlarına göre bir önceki yıla kıyasla 564 milyon dolar artış meydana geldi. Cari açık 2 milyar 527 milyon dolar oldu.

Güncellenme 11 Nisan 2017 15:17

Türkiye'nin cari işlemler açığı artış yaşadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon dolar artarak 2 milyar 491 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar artarak 502 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar azalarak 645 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler azaldı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon dolar azalarak 270 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 907 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydederken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 331 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 179 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet 335 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 245 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar 2 milyar 10 milyon dolar tutarında net girişe işaret ederken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 625 milyon dolar azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 936 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 135 milyon dolar ve diğer sektörler 280 milyon dolar net borçlanma, bankacılık sektörü 256 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervler ise 576 milyon dolar arttı.

AA