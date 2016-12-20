CardFinans'tan ParaPuan kazanma fırsatı

CardFinans'tan müşterilerine özel yeni yıl kampanyası... Aralık ayındaki alışverişlerinde 200 liraya kadar olan alışverişlerde 200 lira ParaPuan kazanmak mümkün.

Güncellenme 20 Aralık 2016 17:52

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bireysel kredi kartlarıyla 31 Aralık'a kadar giyim, kozmetik, elektronik ve restoran sektörlerinde alışveriş yapanlar, tek seferde her 100 lira ve üzeri alışverişlerine 10 lira, toplamda 200 lira değerinde ParaPuan elde edecek.

Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce YENIYIL yazıp 2273'e göndermek yeterli olacak. ParaPuanlar, 31 Ocak 2017'e kadar kullanılabilecek.

QNB Finansbank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Koraş, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, yeni yılda ufak da olsa herkesin bir hediye beklentisi olduğundan hareket ettiklerini, hediye alışverişlerinde müşterilerini desteklemek ve onlara bir hediye sunmak istediklerini ifade etti.

AA