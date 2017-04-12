Canlı yayında Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Adıyaman'daki yerel bir TV kanalında, canlı yayında ulu önder Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 18:46

Adıyaman'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Kentte uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının programında, Demokrasi Parkı'ndaki vatandaşlara mikrofon uzatıldı.



Canlı yayınlanan programa katılan Ziya K'nin, Atatürk'e hakaret ettiği belirtildi.



Sunucunun ihbarı üzerine görüntüleri izleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı'nda bulunduğunu belirlediği Ziya K'yi gözaltına aldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV