Caner Erkin ve Şükran Ovalı nikah masasına oturuyor

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak 2017'de nikah masasına oturacak.

Güncellenme 20 Aralık 2016 19:15

Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturacak.



Şükran Ovalı sade törence Vakko imzalı bir gelinlik giyecek. Nikaha aralarında Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun da bulunduğu 14 kişi katılacak.

30 Aralık'ta Roma'ya gidecek olan çift, 5 Ocak'ta arkadaşları ile birlikte İstanbul'a dönecek. Şükran Ovalı'nın isteği üzerine balayı ve yılbaşı kutlaması da Roma'da olacak.

Çift dönüşte Baltalimanı'nda kiraladıkları lüks dairede oturacak.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin aileleri, oyuncu ve spor camiasındaki diğer arkadaşları için de Mayıs 2017'de 5 yıldızlı bir otelde 100 kişilik düğün yapacak.



Şükran Ovalı düğünde ikinci kez gelinlik giyecek.

Caner Erkin'in Şükran Ovalı'ya İtalya'da sürpriz bir hediye hazırladığı, bunu en yakınlarından bile sakladığı konuşuluyor.